Экономика

Предприниматели из Псковской области будут учиться на пляже

Выездной форум для предпринимателей «Мой бизнес. Псковская область. СамоЛет» пройдёт на пляже Лисицкого озера в Печорском муниципальном округе 23 августа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в правительстве Псковской области.

В программу входят тренинги, семинары и викторины. На них участники обсудят специфику деловой коммуникации и правила работы с клиентами. Для начинающих предпринимателей расскажут о том, как собрать сплочённую команду и работать на увеличение результата.

Мероприятие проводится в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». Подробнее о форуме можно и условия для участия можно узнать на сайте.