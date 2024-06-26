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Звездопад можно будет наблюдать в самую длинную ночь года

Звездопад Урсиды из созвездия Малая Медведица достигнет своего пика активности в ночь солнцестояния с 21 на 22 декабря, сообщает Московский планетарий во вторник.

Звездопад Персеиды на набережной реки Великой 12 августа 2022 года. Фото: Петр Митрофанов

«На самую длинную ночь года, ночь солнцестояния, с 21 на 22 декабря приходится пик действия метеорного потока Урсиды», - говорится в сообщении, опубликованном на сайте планетария.

По данным специалистов, в ночь на воскресенье ожидается до 10 метеоров в час. Отмечается также, что 23 декабря Луна помешает наблюдению метеоров, пишет «Интерфакс».

Урсиды - самый северный метеорный поток и наблюдать его возможно только из Северного полушария в течение всей ночи над северным горизонтом. В планетарии сообщили, что активность звездопада продлится с 17 по 26 декабря.