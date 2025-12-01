Политика

Рейтингомер: новый министр, Ильина под домашним арестом и Шлосберг* в СИЗО

Категорически всех приветствую! С вами Господин Рейтингомер. В этот раз будем обозревать события недели, на которой главные новости приходили из зала суда, и наблюдатели задавались вопросом: случайно ли, что почти одновременно обвиняемую в мошенничестве экс-ректоршу вуза выпустили из СИЗО, а оппозиционера наоборот туда отправили — или же это некий месседж и показательный пример?

Как и прежде, оценки в нашем рейтинге выставляются по пятибалльной шкале. Плюсы - это активность, имевшая положительный эффект, минусы - поражения и ошибки. И — да, всё сказанное здесь - субъективное мнение комментатора

-5 Лев Шлосберг*

На минувшей неделе в отношении зампредседателя партии «Яблоко» Льва Шлосберга* (внесен Минюстом в реестр иноагентов) завели еще одно уголовное дело и заключили его под стражу. Естественно, это негативно влияет на перспективы партии «Яблоко» накануне выборов 2026 года. Как следствие, минус 5. Можно добавить, что данное задержание необходимо рассматривать в контексте жестких действий власти в отношении партии в последнее время, что было отмечено на заседании федерального политсовета «Яблока».

Смотрите также Льва Шлосберга* заключили под стражу по новому уголовному делу

-4 Игорь Шатурный

Минус четыре отправляем вице-губернатору Псковской области Игорю Шатурному. Сроки введения в эксплуатацию экотехнопарка в Палкинском муниципальном округе опять сорваны. Теперь в планах властей - сдать объект к концу лета следующего года. Побывавший на стройке замминистра природных ресурсов и экологии России Денис Буцаев ожидаемо высказал замечания по поводу проектных решений и темпов работ. Курирующий сферы строительства и ЖКХ вице-губернатор Шатурный как всегда молчит.

Смотрите также Михаил Ведерников: Экотехнопарк в Псковской области планируется ввести в эксплуатацию до конца лета 2026 года

-3 Владимир Бабинин

На фото: Владимир Бабинин / «Юношеская футбольная лига»

Минус три получает экс-директор футбольного клуба «Псков» Владимир Бабинин. Следственные органы завершили расследование уголовного дела в его отношении, материалы переданы в прокуратуру и, как там сообщили на прошлой неделе, теперь будет дана правовая оценка полноте собранных доказательств и проведенного расследования. Напомним, господина Бабинина подозревают в хищении вверенного ему чужого имущества с использованием служебного положения. Ранее Псковский суд наложил арест на его имущество.

-2 Наталья Ильина

Двойку со знаком минус ставим экс-ректору Псковского государственного университета Наталье Ильиной. Причина — в заметном общественном резонансе, который вызван изменением меры пресечения фигурантке ряда уголовных дел. Госпожу Ильину, более полугода находившуюся в СИЗО, неожиданно для всех вдруг решили отправить под домашний арест. И это, если судить по комментариям в социальных сетях и на форумах, вызвало у многих недоумение и даже возмущение.

Смотрите также Наталья Ильина отправится под домашний арест

-1 Нина Эберман, Максим Жигалкин

Минус один получают сразу два руководителя территориальных органов федеральных структур — директор регионального управления «Почты России» Нина Эберман и начальник Псковской таможни Максим Жигалкин. Причина - в выявленных фактах хищений: начальницу красногородского отделения «Почты России» обвиняют в присвоении более 200 тысяч рублей, а бывший таможенный инспектор в Бурачках вместе с грузчиками, по версии следствия, присвоил 12 планшетов. Понятно, что руководители не виноваты в преступлениях подчиненных, но они, как и возглавляемые ими структуры, несут в этой ситуации репутационный ущерб.

Смотрите также Экс-таможенника и двух грузчиков обвиняют в краже 12 планшетов из Китая на границе в Себежском округе

Смотрите также Начальнице Красногородского отделения почты грозит 6 лет лишения свободы

0 Александр Сорокин

Фото: Михаил Ведерников / Telegram

В Псковской области назначен врио министра образования. Еще до официального объявления об этом фамилию нового начальника первой назвала ПЛН. В полном соответствии с нашей информацией, сменщиком покинувшего пост Андрея Ермакова стал Александр Сорокин. Как и предшественник, он приехал из-за пределов региона - раньше работал в Петербурге, Архангельске и Хабаровске. Как врио министра проявит себя на новом месте и насколько эффективно справится с многочисленными задачами, от преодоления кадрового дефицита до ввода в эксплуатацию школ — покажет время. Так что с плюсами-минусами спешить не будем, определимся с ними позднее — а пока 0.

+1 Николай Груздов

Фото: Правительство Псковской области

Плюс один заслужил председатель Псковского областного Совета ветеранов Николай Груздов. На прошедшей отчетно-выборной конференции одной из самых массовых общественных организаций нашего региона он получил поддержку коллег. Как следствие, был вновь избран на руководящий пост.

Смотрите также Николай Груздов переизбран руководителем Псковского областного Совета ветеранов

+2 Иван Штылин

Фото: Сайт полномочного представителя президента РФ в СЗФО

Плюс два заносит в свой актив президент ФК «Псков» Иван Штылин. По итогам года футбольный клуб занял второе место в рейтинге лучших спортивных школ Северо-Запада. Награду Ивану Штылину в Санкт-Петербурге вручил полпред президента России в СЗФО Игорь Руденя. Поздравляем и попутно отмечаем публичную активность нового директора ФК, заданный им вектор, а также ранее обозначенные планы по наведению порядка и обновлению в клубе.

Смотрите также Футбольный клуб «Псков» вошел в тройку лидеров рейтинга лучших спортшкол 2025 года

+3 Рахиба Сулейманова

Тем временем в Пскове по инициативе прокуратуры впервые прошел форум «Молодежь и закон». Сотрудники правоохранительных и силовых структур обсудили с подростками множество актуальных тем, от цифровой грамотности до способов противодействия негативному психологическому воздействию. По общему мнению, форум был интересен и полезен участникам, а раз так - оценкой плюс три отмечаем работу организатора мероприятия, старшего помощника прокурора Псковской области Рахибы Сулеймановой.

+4 Анастасия Григорьева

Плюс четыре заслужила директор Центра управления регионом Псковской области Анастасия Григорьева. Структуре, призванной сделать эффективной коммуникацию людей и органов власти, исполнилось пять лет. ЦУР доказал свою эффективность, содействовал в решении сотен общественно значимых проблем и в очередной раз удостоился положительной характеристики от губернатора Михаила Ведерникова.

+5 Борис Елкин

Максимально высокую оценку плюс пять сегодня получает глава Пскова Борис Елкин. Так оцениваем работу руководства областного центра в рамках подготовки к новогодним праздникам. Город украшен просто великолепно — без преувеличения, в 2025-м у нас не хуже чем в столицах и крупных мегаполисах.

Смотрите также Новогодний Псков. ФОТОРЕПОРТАЖ

Это был обзор от Господина Рейтингомера. До встречи через неделю!

*Министерством юстиции РФ включен в реестр иностранных агентов