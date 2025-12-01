Рейтингомер: новый министр, Ильина под домашним арестом и Шлосберг* в СИЗО

Категорически всех приветствую! С вами Господин Рейтингомер. В этот раз будем обозревать события недели, на которой главные новости приходили из зала суда, и наблюдатели задавались вопросом: случайно ли, что почти одновременно обвиняемую в мошенничестве экс-ректоршу вуза выпустили из СИЗО, а оппозиционера наоборот туда отправили — или же это некий месседж и показательный пример?
Как и прежде, оценки в нашем рейтинге выставляются по пятибалльной шкале. Плюсы - это активность, имевшая положительный эффект, минусы - поражения и ошибки. И — да, всё сказанное здесь - субъективное мнение комментатора
-5 Лев Шлосберг*
На минувшей неделе в отношении зампредседателя партии «Яблоко» Льва Шлосберга* (внесен Минюстом в реестр иноагентов) завели еще одно уголовное дело и заключили его под стражу. Естественно, это негативно влияет на перспективы партии «Яблоко» накануне выборов 2026 года. Как следствие, минус 5. Можно добавить, что данное задержание необходимо рассматривать в контексте жестких действий власти в отношении партии в последнее время, что было отмечено на заседании федерального политсовета «Яблока».
-4 Игорь Шатурный
Минус четыре отправляем вице-губернатору Псковской области Игорю Шатурному. Сроки введения в эксплуатацию экотехнопарка в Палкинском муниципальном округе опять сорваны. Теперь в планах властей - сдать объект к концу лета следующего года. Побывавший на стройке замминистра природных ресурсов и экологии России Денис Буцаев ожидаемо высказал замечания по поводу проектных решений и темпов работ. Курирующий сферы строительства и ЖКХ вице-губернатор Шатурный как всегда молчит.
-3 Владимир Бабинин
На фото: Владимир Бабинин / «Юношеская футбольная лига»
Минус три получает экс-директор футбольного клуба «Псков» Владимир Бабинин. Следственные органы завершили расследование уголовного дела в его отношении, материалы переданы в прокуратуру и, как там сообщили на прошлой неделе, теперь будет дана правовая оценка полноте собранных доказательств и проведенного расследования. Напомним, господина Бабинина подозревают в хищении вверенного ему чужого имущества с использованием служебного положения. Ранее Псковский суд наложил арест на его имущество.
-2 Наталья Ильина
Двойку со знаком минус ставим экс-ректору Псковского государственного университета Наталье Ильиной. Причина — в заметном общественном резонансе, который вызван изменением меры пресечения фигурантке ряда уголовных дел. Госпожу Ильину, более полугода находившуюся в СИЗО, неожиданно для всех вдруг решили отправить под домашний арест. И это, если судить по комментариям в социальных сетях и на форумах, вызвало у многих недоумение и даже возмущение.
-1 Нина Эберман, Максим Жигалкин
Минус один получают сразу два руководителя территориальных органов федеральных структур — директор регионального управления «Почты России» Нина Эберман и начальник Псковской таможни Максим Жигалкин. Причина - в выявленных фактах хищений: начальницу красногородского отделения «Почты России» обвиняют в присвоении более 200 тысяч рублей, а бывший таможенный инспектор в Бурачках вместе с грузчиками, по версии следствия, присвоил 12 планшетов. Понятно, что руководители не виноваты в преступлениях подчиненных, но они, как и возглавляемые ими структуры, несут в этой ситуации репутационный ущерб.
0 Александр Сорокин
Фото: Михаил Ведерников / Telegram
В Псковской области назначен врио министра образования. Еще до официального объявления об этом фамилию нового начальника первой назвала ПЛН. В полном соответствии с нашей информацией, сменщиком покинувшего пост Андрея Ермакова стал Александр Сорокин. Как и предшественник, он приехал из-за пределов региона - раньше работал в Петербурге, Архангельске и Хабаровске. Как врио министра проявит себя на новом месте и насколько эффективно справится с многочисленными задачами, от преодоления кадрового дефицита до ввода в эксплуатацию школ — покажет время. Так что с плюсами-минусами спешить не будем, определимся с ними позднее — а пока 0.
+1 Николай Груздов
Фото: Правительство Псковской области
Плюс один заслужил председатель Псковского областного Совета ветеранов Николай Груздов. На прошедшей отчетно-выборной конференции одной из самых массовых общественных организаций нашего региона он получил поддержку коллег. Как следствие, был вновь избран на руководящий пост.
+2 Иван Штылин
Фото: Сайт полномочного представителя президента РФ в СЗФО
Плюс два заносит в свой актив президент ФК «Псков» Иван Штылин. По итогам года футбольный клуб занял второе место в рейтинге лучших спортивных школ Северо-Запада. Награду Ивану Штылину в Санкт-Петербурге вручил полпред президента России в СЗФО Игорь Руденя. Поздравляем и попутно отмечаем публичную активность нового директора ФК, заданный им вектор, а также ранее обозначенные планы по наведению порядка и обновлению в клубе.
+3 Рахиба Сулейманова
Тем временем в Пскове по инициативе прокуратуры впервые прошел форум «Молодежь и закон». Сотрудники правоохранительных и силовых структур обсудили с подростками множество актуальных тем, от цифровой грамотности до способов противодействия негативному психологическому воздействию. По общему мнению, форум был интересен и полезен участникам, а раз так - оценкой плюс три отмечаем работу организатора мероприятия, старшего помощника прокурора Псковской области Рахибы Сулеймановой.
+4 Анастасия Григорьева
Плюс четыре заслужила директор Центра управления регионом Псковской области Анастасия Григорьева. Структуре, призванной сделать эффективной коммуникацию людей и органов власти, исполнилось пять лет. ЦУР доказал свою эффективность, содействовал в решении сотен общественно значимых проблем и в очередной раз удостоился положительной характеристики от губернатора Михаила Ведерникова.
+5 Борис Елкин
Максимально высокую оценку плюс пять сегодня получает глава Пскова Борис Елкин. Так оцениваем работу руководства областного центра в рамках подготовки к новогодним праздникам. Город украшен просто великолепно — без преувеличения, в 2025-м у нас не хуже чем в столицах и крупных мегаполисах.
Это был обзор от Господина Рейтингомера. До встречи через неделю!
*Министерством юстиции РФ включен в реестр иностранных агентов