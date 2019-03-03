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Церковь / Новости епархии

Жители Пскова поделились впечатлениями о постановке «Несвятые святые». ВИДЕО

08.03.2019 11:20|ПсковКомментариев: 0

7 марта в БКЗ Псковской филармонии с аншлагом прошла псковская премьера литературно-музыкальной композиции по книге епископа Тихона (Шевкунова) «Несвятые святые». Зрители поделились впечатлениями от увиденного с Псковской Лентой Новостей.

 

 

Напомним, книга «Несвятые святые» -  истории о реальных событиях, свидетелем и участником которых в разное время становился сам автор, - разошлась миллионными тиражами по России и переведена на 13 иностранных  языков. Рассказы о земных «святых» наполнены любовью и доверием к людям, непоколебимой верой в их духовную чистоту.




Источник: Псковская Лента Новостей
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