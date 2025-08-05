Церковь / События

Научно-практическая конференция «Духовный путь Земли Великолукской пройдет в ноябре

По благословению временно управляющего Великолукской и Невельской епархией митрополита Псковского и Порховского Матфея в рамках регионального этапа XXXIV Международных Рождественских образовательных чтений 20 ноября в Центральной городской библиотеке имени М. И. Семевского состоится научно-практическая конференция «Духовный путь Земли Великолукской», сообщили в Великолукском городском краеведческом обществе.

Изображение: Великолукское городское краеведческое общество

Конференция приурочена к 160-летию со дня рождения и 100-летию со дня блаженной кончины Патриарха Московского и Всея Руси Тихона.

Организаторы конференции:

️Великолукская епархия Псковской митрополии Русской православной церкви;

️Великолукское городское краеведческое общество;

️Общественный совет по вопросам историко-культурного наследия города Великие Луки;

️Центральная городская библиотека имени М. И. Cемевского;

️При поддержке комитета культуры администрации города Великие Луки.

Заявки принимаются о 6 ноября. Подробности участия можно узнать по ссылке.