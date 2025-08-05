Научно-практическая конференция «Духовный путь Земли Великолукской пройдет в ноябре

По благословению временно управляющего Великолукской и Невельской епархией митрополита Псковского и Порховского Матфея в рамках регионального этапа XXXIV Международных Рождественских образовательных чтений 20 ноября в Центральной городской библиотеке имени М. И. Семевского состоится научно-практическая конференция «Духовный путь Земли Великолукской», сообщили в Великолукском городском краеведческом обществе.
Изображение: Великолукское городское краеведческое общество
Конференция приурочена к 160-летию со дня рождения и 100-летию со дня блаженной кончины Патриарха Московского и Всея Руси Тихона.
Организаторы конференции:
Заявки принимаются о 6 ноября. Подробности участия можно узнать по ссылке.