«Пастырь. Защитники Отечества»: Монах Дионисий. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Пастырь. Защитники Отечества», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сегодня, 19 сентября. Выпуск провел насельник Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря, игумен Хрисанф (Липилин), а рассказал он о монахе Дионисии, в миру Полякове Петре Николаевиче.

Он прошел Великую Отечественную войну. Получил ранение и попал в плен, откуда бежал. После демобилизации работал на шахте, а потом пришел в Псково-Печерский монастырь и провел там 30 лет. О жизни монаха, с которым игумен Хрисанф был знаком лично, слушайте в эфире. Повтор выпуска сегодня в 18.18.

Специальный проект «Пастырь. Защитники Отечества» реализуется при поддержке правительства Псковской области и Псковской епархии. В Год защитника Отечества и 80-летия Победы в Великой Отечественной войне радиослушатели смогут больше узнать о героях разных времен, чьи подвиги и жизнь связаны с Псковской областью и Русской православной церковью.