Первый межъепархиальный съезд церковных флористов открылся в Печорах

Первый межъепархиальный съезд церковных флористов открылся 8 октября на базе паломнического центра Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, мероприятие объединило участников из 30 регионов. Это представители Московской, Санкт-Петербургской, Крымской, Татарстанской, Белгородской, Екатеринбургской, Новосибирской, Кубанской, Ярославской, Вологодской, Тверской, Владимирской, Воронежской, Нижегородской, Карельской, Липецкой, Омской, Пензенской, Тульской, Самарской митрополий, а также из Донецкой, Пятигорской, Одинцовской и Сергиево-Посадской епархий.

Фотографии: Андрей Николаев / ПЛН

От лица митрополита Матфея участников форума поприветствовал благочинный Свято Успенского Псково-Печерского монастыря, иеромонах Прохор (Андрейчук). Он отметил, что цветы - остатки рая на нашей земле. И напомнил, что накануне престольного праздника 28 августа обитель украшается дорожками из цветов.

Цель съезда - показать красоту и глубинные смыслы цветочного служения Церкви Христовой, внести вклад в развитие творческого потенциала церковных флористов и вместе найти способы качественно улучшить цветочное оформление храмов и монастырей Русской православной церкви к праздникам.