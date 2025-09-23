Встреча с клириком Псковской епархии прошла в молодёжном центре «Трилучье»

Участники молодежного центра Псковской епархии «Трилучье» встретились с настоятелем храма святой мученицы Татианы деревни Соловьи Псковского района иереем Антонием Лунгу вчера, 1 октября. Об этом сообщили в Псковской епархии.
Фото здесь и далее: Псковская епархия/ Telegram-канал
Отец Антоний поделился с ребятами историей своего пути к служению Богу, рассказал о жизненных ценностях и литературе, которая помогает в духовной жизни.
Затем за чаепитием продолжились дружеские разговоры, обмен мнениями и впечатлениями, и завершился вечер совместной молитвой.