«Пастырь. Защитники Отечества»: Монах Анания. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Пастырь. Защитники Отечества», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сегодня, 17 октября.

На этот раз героем проекта стал монах Анания (Максим Лисовский), насельник Псково-Печерского монастыря.

Он был на фронте с первых дней Великой Отечественной войны. Несколько раз был ранен, домой вернулся кавалером орденов Красной Звезды, Отечественной войны II степени и медали «За отвагу». А потом выбрал монастырь. О жизни монаха рассказал насельник Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря игумен Хрисанф (Липилин).

Специальный проект «Пастырь. Защитники Отечества» реализуется при поддержке правительства Псковской области и Псковской епархии. В Год защитника Отечества и 80-летия Победы в Великой Отечественной войне радиослушатели смогут больше узнать о героях разных времен, чьи подвиги и жизнь связаны с Псковской областью и Русской православной церковью.