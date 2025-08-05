Церковь / События

Украшение с молитвой

Украшать храм цветами – это древний обычай и настоящее искусство, которому можно научиться. О том, как создавать гармоничные композиции, какие цвета использовать в украшении храмов к праздникам Русской православной церкви и каким образом в этой работе помогает знание иконографии и архитектурных особенностей храма, узнали участники первого межъепархиального съезда церковных флористов. Форум стартовал 8 октября на базе паломнического центра Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря. Подробности - в репортаже Псковской Ленты Новостей.

Просветительское мероприятие объединило участников из более 30 регионов России. Это представители Московской, Санкт-Петербургской, Крымской, Татарстанской, Белгородской, Екатеринбургской, Новосибирской, Кубанской, Ярославской, Вологодской, Тверской, Владимирской, Воронежской, Нижегородской, Карельской, Липецкой, Омской, Пензенской, Тульской, Самарской митрополий, а также из Донецкой, Пятигорской, Одинцовской и Сергиево-Посадской епархий.

Чистота и красота

Цель съезда - показать красоту и глубинные смыслы цветочного служения Церкви Христовой, а также внести вклад в развитие творческого потенциала церковных флористов и вместе найти способы качественно улучшить цветочное оформление храмов и монастырей к праздникам.

После совместной молитвы от лица митрополита Псковского и Порховского Матфея участников мероприятия поприветствовал Благочинный Псково-Печерского монастыря, иеромонах Прохор Андрейчук. «Если углубиться в историю человечества, мы с вами вспомним, что Господь насадил сад на востоке и поставил людей возделывать его. Цветы - это остатки рая на нашей земле. Те, кто бывал в нашей святой обители в дни празднования престольного торжества, которое совершается 28 августа, знают, что накануне праздника она украшается дорожкой из цветов. И наш преподобный Симион Псково-Печерский, если посмотреть его житие, очень сильно любил цветы», - отметил он.

Прохор Андрейчук напомнил историю о том, как в начале XX века обитель посетил митрополит Арсений Стадницкий и заметил в одном из окон братского корпуса свежие цветы. «Он удивился, что вместо привычной для монашеской кельи паутины на окнах увидел цветы. А Симеон сказал ему, что любит цветы божие за их чистоту и красоту. И эту любовь он пронес не только через свою земную жизнь. В 2003 году, когда произошло обретение мощей великого чудотворца, в его гробу лежал живой цветок», - рассказал он.

По словам отца Прохора, церковная флористика - это особая миссия. «В этом направлении должны существовать правила. И такие съезды нужны, чтобы выстроить определенную канву в этом деле. На этом добром пути желаем вам помощи Божией, крепости сил, чтобы благоукрашение храмов совершалось с молитвой и чтобы, украшая храм, иконы, вы не забывали о благоукрашении своей собственной души», - заметил он.

В рамках мероприятия также было отмечено, что для верующего человека цветы, принесенные в храм — это приношение Богу, почитание Божьей матери, преклонение перед святыми. И храмовые флористы являются продолжателями древнего православного обычая украшения Дома Божьего цветами. Не секрет, что в основном украшением храмов заняты прихожанки.

«Очень важно для любого священника, приходя в храм, видеть там чистоту, благообразиие, благочиние. И если мы видим это, значит, женщины прихода потрудились от всей души, и пастырь собрал тех самых Жен-мироносиц, которые следуют за Христом и выражают любовь к нему. И я очень благодарен женщинам, которые трудятся в наших храмах», - сказал Благочинный храмов Псковского городского округа епархии, духовник Псковской епархии, протоирей Андрей Большанин.

Цвета праздников

Но для красоты и изящества убранства храма мало одного желания и трудолюбия. Церковная флористика имеет традиции, основанные на знаниях о православных праздниках. Старший священник храма свв. Кирилла и Мефодия в паломническом центре Псково-Печерского монастыря, проректор по воспитательной работе Псково-Печерской духовной семинарии иерей Андрей Кичайкин пояснил, что каждому дню церковного календаря соответствует определенный цвет в храмовом убранстве и облачении священнослужителей.

Так, синий и голубой указывают на небесную высшую чистоту и непорочность Пресвятой Бородицы. Это символ Святого Духа. Такие цвета используются на Богородичные праздники.

Фиолетовый - цвет крестных страданий Христа, он означает покаяние, печаль и смирение. Он присутствует в день Воздвижения Креста Господня.

Цвета Рождества Христова — белый и красный. Причем, основной цвет — белый. Но поскольку это начало пути Спасителя, есть вкрапления красного цвета. А вот для украшения храма на Пасху преобладает красный цвет: в церковном искусстве он приближается к багряному, и символизирует величие, царственность и победу.

При составлении цветочных композиций также следует обращать внимание на цвета иконы, поскольку украшение является продолжением святого образа. Учитывают церковные флористы и сезонные особенности. Например, для осенних композиций характерны приглушенные оттенки.

«Украшая Михайловский собор Псково-Печерской обители к престольном празднику, мы стремились воссоздать состояние природы в ожидании зимы через использование натурального материала и естественных форм, и в полной мере подчеркнуть традиционный цвет праздника — белый. И произошло чудо — ветви деревьев покрылись инеем, соединившись воедино с нашими украшениями и белым облачением священнослужителей»,- рассказала руководитель студии цветов «Васса» при Псково-Печерском монастыре Алина Кичайкина.

В символике события Входа Господня в Иерусалим важное место занимают пальмовые ветви, которыми встречали Спасителя. «У нас их символизируют веточки вербы. В обители мы готовим около 70 букетов для братии и монастыря. Работа с живыми цветами — очень ответственная для нас. Это возможность прославить Спасителя», - сообщила флорист.

Творческая профессия

Таким образом, чтобы подготовиться к празднику, церковному флористу нужно познакомиться с его историей, иконографией и учитывать его традиционные цвета. Не менее важны в деле украшения и архитектурные особенности храмов Пскова. На примере фресок Спасо-Преображенского собора и икон из коллекции Псковского музея-заповедника представитель музея Татьяна Герасимова рассказала о принципах построения иконостаса в храмах, технологиях создания образов и отличительных особенностях псковской школы иконописи.

Участники форума отмечали, что в деле украшения храмов важно получение новых знаний. «Как в любой творческой профессии, в церковной флористике важен процесс обучения. Мы приехали из Вологды на мероприятие, которое организует Псково-Печерский монастырь», - рассказала участница съезда Анна Кашинцева.

Девушка рассказала, что храмовой флористикой начала заниматься 10 лет назад. «Так как мы православные люди, ходим в храм, познакомились с настоятелем. И он попросил нас украсить икону к празднику. Можно сказать, мы начинали с нуля наш путь в храмовой флористике и со временем узнали про Печерский монастырь, про студию «Васса», и приезжаем сюда регулярно, занимаемся, изучаем», - сказала она.

А главное отличие церковной флористики от светской Анна определила так: «Мы украшаем помещение храма. И, естественно, совершаем это с молитвой».

Съезд церковных флористов продлится до 9 октября. Участников ждут лекции, семинары по храмовой флористике, изучение на практике принципов и техник создания гармоничных цветочных композиций для украшения храма к празднику.

Светлана Синцова

Фото Андрея Николаева