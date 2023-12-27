Церковь / Новости патриархии

Память преподобного Гавриила Седмиезерского чтят православные 7 октября

Память преподобного Гавриила Седмиезерского чтят православные 7 октября, сообщили Псковской Ленте Новостей сообщили в Псково-Печерском монастыре.

Уроженец Пермской губернии, старец Гавриил начинал свой монашеский путь в Оптиной пустыни под духовным руководством преподобного Амвросия. Подвизался в московских и казанских монастырях, в том числе в Седмиезерной пустыни. Там осенью 1892 года он тяжело заболел и был пострижен в великую схиму с именем в честь архангела Гавриила.

5 лет отец Гавриил не вставал с постели, часто причащался Святых Таин. «Чем более страдал, тем легче себя чувствовал», — писал он впоследствии. За годы болезни он стяжал дары старчества, прозорливости.

В конце июля 1908 года отец Гавриил приехал в псковский Спасо-Елеазаров монастырь, настоятелем которого был его духовный сын, архимандрит Иувеналий (Масловский). Здесь он совершал ежедневно по 12 тысяч Иисусовых молитв, полуночницу, кафизмы, часы, вечерню.

Отец Гавриил вел активную переписку с духовенством и мирянами, среди которых были священномученик Игнатий (Лебедев), схиигумен Фамарь (Марджанова), будущие архиереи священномученики Анатолий (Грисюк), Амвросий (Полянский), Амфилохий (Скворцов), Виктор (Островидов), Герман (Ряшенцев) и многие другие.

Великая княгиня Елисавета Феодоровна приезжала в Псков к старцу Гавриилу, а в одну из таких поездок посетила и Псково-Печерский монастырь. Старец Гавриил бывал у княгини в Марфо-Мариинской московской обители. Он окормлял насельниц и псковских монастырей — Старого Вознесения Господня и Иоанно-Предтеченского.

В 1915 году при приближении к Пскову военных действий, тяжелобольной старец вернулся в Седмиезерную пустынь, где почил и был погребен.

️Частица святых мощей пребывает в Спасо-Елеазаровском монастыре.