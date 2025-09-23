Церковь / Новости епархии

Митрополит Матфей совершил великое освящение храма Архангела Михаила села Кобылье Городище

28 сентября митрополит Псковский и Порховский Матфей совершил чин великого освящения и Божественную Литургию в храме Архангела Михаила села Кобылье Городище Гдовского района, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковской епархии.

Фото: Псковская епархия

Его Высокопреосвященству сослужили: секретарь Псковского епархиального управления протоиерей Андрей Вахрушев, благочинный монастырей Псковской епархии иеромонах Иннокентий (Селезнев), настоятель Свято-Троицкого кафедрального собора города Пскова иерей Александр Короплясов, настоятель храма Архангела Михаила села Кобылье Городище иеромонах Никандр (Чебурахин).

Песнопения богослужений исполнили архиерейский хор Свято-Успенского Псково-Печерского мужского монастыря под управлением Марии Быковой. За богослужением молились прихожане храма.



По окончании богослужения митрополит Матфей обратился ко всем собравшимся с Архипастырским словом.