Церковь / События

Вечер танцев устроят в Пороховых погребах Псковско кремля

Осенний вечер танцев устроят в Пороховых погребах Псковско кремля 4 октября в 19:00, сообщили Псковской Ленте Новостей в центре православной молодёжи «Трилучье».

«Танцы, прекрасные дамы и кавалеры, красивые залы — всё это создаёт атмосферу XIX века!» - отмечают организаторы.

Дресс-код для дам: блузка с юбкой или платье не выше колена, убранные волосы.

Дресс-код для кавалеров: рубашка, брюки, пиджак по желанию.

«На выходные к нам приедут молодые люди из Белоруссии, поэтому мы решили организовать это мероприятие. На вечере танцев у вас будет возможность познакомиться со сверстниками, потанцевать и в целом приятно провести время! Приходи, будет классно!» - пригласили псковичей.