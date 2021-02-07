Церковь / Новости епархии

В Пскове освящен храм святителя Луки при городской больнице

Торжественное освящение храма святителя Луки при Псковской городской больнице прошло сегодня, 14 марта. Службу в прощеное воскресенье проводил митрополит Псковский и Порховский Тихон. В завершение таинства митрополит прочитал проповедь о жизни святителя Луки.

Святитель Лука в миру носил имя Валентин Феликсович Войно-Ясинецкий, был хирургом и писал труды по анестезиологии и гнойной хирургии, которые спасли жизни многих советских солдат в Великую Отечественную войну. За решение стать епископом в ранние советские годы святитель Лука был арестован и 11 лет провел в ссылках, от него отреклась семья. Несмотря ни на что, после заключения Валентин Ясинецкий вернулся к работе в госпитале.

«Он всю жизнь оставался таким же принципиальным, всегда стоявшим на своем, но при этом всепрощающим. Мы, конечно, должны прощать лично человека - это заповедь Христова, но само зло не прощается никогда. Саму неправду мы не должны прощать и нивелировать в нечто приемлемое. Это являет нам и святитель Лука», - подчеркнул в конце проповеди митрополит Тихон.

Затем митрополит наградил врачей городской, областной и инфекционной больниц медалями от Святейшего патриарха Кирилла и архиерейскими грамотами.

Владыка также представил две иконы, прибывшие в храм. Одна из них - икона святителя Луки - была написана в Москве специально для этого храма, вторая - с изображением Божьей Матери - семь лет находилась в кабинете главврача больницы Алексея Васильева. А ему икону в свое время передал Владыка Евсевий, который в 2014 году освящал корпус будущей церкви.

«Главная задача этого храма - понять и найти те человеческие, переходящие в божественные, качества благодарности к врачам. Дай Бог, чтобы ваши пациенты смогли найти в себе это чувство», - обратился к врачам митрополит Тихон.

Смотрите также Для строящегося на территории Псковской городской больницы храма в честь Луки передана частица мощей святителя

Напомним, инициатива построить на территории лечебного учреждения храм появилась у жителей города и пациентов больницы в 2014 году. Идею тогда поддержало руководство Псковской области и Псковской епархии. Церковь построена на народные пожертвования и спонсорские средства. Построенный в традициях псковской архитектурной школы храм открылся в июне 2020 года.