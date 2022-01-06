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Крещенский сочельник отмечают православные

У православных верующих наступил крещенский сочельник или канун Богоявления.

Согласно православной традиции, этот день является постным в память о трагической судьбе Иоанна Предтечи, который решился крестить Иисуса и благовествовать о нем, за что был казнен приспешниками царя Ирода. Как и в рождественский сочельник, накануне Крещения постятся до первой звезды, но дальнейшая трапеза должна быть гораздо скромнее, чем в канун Рождества. Не случайно ее называли «голодной кутьей», передает «Интерфакс».

Кроме того, до трапезы необходимо было провести у себя дома генеральную уборку, выметая грязь даже из самых дальних углов. Так как канун Богоявления считался временем особого разгула нечистой силы, в это время люди шли в церковь и освященной там водой окропляли жилые помещения, людей и домашних животных.

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В праздник крещения в храмах совершается чин великого освящения воды, верующие купаются в прорубях. По предварительном прогнозу ГУ МЧС России, в крещенских купаниях примут участие около 1,3 миллиона россиян.