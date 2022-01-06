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Завершена реставрация оклада главной иконы Святогорского монастыря

Завершена реставрация и обновление старинного оклада для чудотворной иконы Божией Матери Одигитрия - главной святыни Святогорского Свято-Успенского монастыря. Об этом сообщается в группе обители в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Святогорский Свято-Успенский монастырь

«Непосредственно под размер самой пядничной иконы изготовлена новая рамка с нимбами, украшенными жемчугом и драгоценными камнями», - говорится в сообщении.

Святогорский Свято-Успенский монастырь был основан в 1569 году по приказу царя Ивана Грозного на месте явления блаженному Тимофею иконы Божией Матери Одигитрии на Синичьей горе. По одним сведениям, Тимофей был безродным юродивым, по другим - сыном благочестивых родителей. Как бы то ни было, работал он пастухом, и в один из вечеров, по обыкновению, пас коров у реки Луговка. И было ему видение - в сияющем ореоле явилась ему икона Богородицы «Умиление», находившаяся в Вороничской приходской церкви. Голос свыше повелел ему идти на Синичью гору, где узрит он Благодать Божию. Пастух так и сделал, оставил коров, которые, согласно легенде, сами вернулись к хозяевам, и отправился на гору, где во второй раз явилась ему икона «Умиление» и слова о том, что через шесть лет на этой горе просияет благодать Божия. Юноша никому об этом не сказал.

Спустя некоторое время Тимофей вновь пришел на гору и нашел там при сосне стоящую Богородичную икону Одигитрии. Он сделал близ нее кущу и пещеру и провел в молении 40 дней, после которых от иконы произошел глас, повелевший ему объявить об этом в пригороде Воронич, чтобы священство и народ пришли в пятое воскресение после Пасхи с иконой Умиление Божьей Матери из Воронича на Синичью гору.

В учрежденном крестном ходу, на месте, где было первое явление пастуху при реке Лугвицы, начались исцеления болящих и продолжались до Синичьей горы. Об этом было донесено царю Ивану Грозному, который прислал следователей. После удостоверения об исцелениях велено было на этой горе, прозванной с тех пор Святой, поставить часовню для прихода туда впредь со святыми иконами из Воронича.

На праздник Покрова Богородицы туда был организован крестный ход. В ту же ночь часовня загорелась, огонь погубил все в ней находившееся, кроме чудотворных икон Умиление и Одигитрии, оставшихся невредимыми. Когда об этом узнал Грозный, он повелел устроить на этом месте монастырь и на Святой горе воздвигнуть каменную церковь во имя Успения Богородицы так, чтобы алтарь занимал то самое место, где при сосне было явление иконы Одигитрии. Основание церкви на Святой горе и основание монастыря при подошве ее с южной стороны было положено в 1569 году псковским наместником князем Юрием Токмаковым.