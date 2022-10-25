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Исторический интерьер воссоздадут в псковской церкви Николы со Усохи

Разработку научно-проектной документации по сохранению объекта культурного наследия федерального значения Церковь Николы со Усохи XVI века (улица Советская, 19) завершили в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото: правительство Псковской области

Научно-проектная документация прошла государственную историко-культурную экспертизу.

Проектом предусматривается воссоздание исторического интерьера, северной и южной галерей по историческим описаниям XVI века, раскрытие крыльца XVII века, устройство коммуникаций, освещение территории и архитектурная подсветка фасадов, понижение территории вокруг храма до уровня исторической отметки, раскрытие и восстановление кладки фундамента, устройство теплых полов, а также инъектирование трещин и укрепление кладки стен.

В июле 2019 года церковь Николы со Усохи в числе десяти памятников Псковской церковной архитектуры была включена в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.