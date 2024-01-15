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Красные ковровые дорожки постелили у иордани в Пушкинских Горах

Купель подготовили к крещенским купаниям в Пушкинских Горах. К иордани ведут красные ковровые дорожки. Снимки подготовки места для проведения праздничных ритуалов на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» опубликовал руководитель муниципального предприятия «Комбинат коммунальных услуг» Анатолий Романов.

Фото здесь и далее: Анатолий Романов / «ВКонтакте»

Купель в Пушкинских Горах оборудовали на озере Тоболенец. Окунуться здесь можно будет с 12.00 до 15.00 19 января.

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Крещенские купания на реке Великой в Пскове начались вечером 18 января.