Красные ковровые дорожки постелили у иордани в Пушкинских Горах

Купель подготовили к крещенским купаниям в Пушкинских Горах. К иордани ведут красные ковровые дорожки. Снимки подготовки места для проведения праздничных ритуалов на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» опубликовал руководитель муниципального предприятия «Комбинат коммунальных услуг» Анатолий Романов.
Фото здесь и далее: Анатолий Романов / «ВКонтакте»
Купель в Пушкинских Горах оборудовали на озере Тоболенец. Окунуться здесь можно будет с 12.00 до 15.00 19 января.
Крещенские купания на реке Великой в Пскове начались вечером 18 января.