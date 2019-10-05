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Церковь / Партнеры и проекты

Помочь другому, как себе: «Белый цветок»

10.10.2019 08:41|ПсковКомментариев: 0

Белый цветок издавна считается символом чистоты и милосердия. Неслучайно именно он в начале прошлого века стал эмблемой сбора средств для борьбы с «чумой столетия» - туберкулезом по всей Европе. Россия не стала исключением: с 1911 года День белого цветка в тогдашней столице, Санкт-Петербурге, начали проводить регулярно благодаря покровительству царской семьи, тратившей немалые личные средства на дела милосердия. Всем желающим продавались символические букетики белых цветов. За такой букетик каждый давал сколько мог, внося свою лепту в дело помощи немощным и больным людям.

Начиная с 2005 года праздник возрождён и проходит во многих городах России. В Пскове эта акция стала модельной для создания Службы помощи «Белый цветок», которая пять лет назад начиналась как социальная служба на приходе при храме Василия Великого (на горке), а сегодня помогает множеству людей по всей области вне зависимости от их вероисповедания.

В будние дни с девяти до шести Галина Антонова - менеджер по закупу. В остальное время - она организатор, собиратор и помогатор, одна из тех, на ком держится уникальная служба помощи. Многодетные семьи, бабушки и дедушки из домов престарелых, дети, живущие в домах-интернатах, люди без определенного места жительства - для их забот и тревог всегда есть место в большом добром сердце Галины и всех, кто трудится вместе с ней.

Два дня в неделю - по четвергам и субботам в небольшое полуподвальное помещение на Поземского, 62 стекаются псковичи с продуктами питания, бельем, бывшими в употреблении одеждой и обувью, игрушками, бытовыми мелочами, которые им больше не нужны, а кому-то, возможно, очень даже пригодятся.

В общей сложности только за последний год сотрудники «Белого цветка» передали псковским семьям, нуждающимся в поддержке, более 70 колясок и 30 кроваток, 500 пачек смесей и каш. Одежду и обувь получают как жители Пскова, так и области: два раза в неделю машина с вещами отправляется в разные уголки нашего региона, где, по договоренности с местными отделами соцобеспечения, раздаются людям. За год было организовано 95 таких поездок в 45 районных центров и деревень.

Как говорит Галина, ее главный мотиватор - желание помогать людям. «Белый цветок» работает не за деньги - за идею, старую как мир: все люди - братья. Нельзя сказать, что пришла она в благотворительность легко и просто. Сначала - долгие поиски себя, увлечение философией, эзотерикой, наконец, приход к православию, учеба на теологическом отделении ПсковГУ, новые знания и друзья - жизнь будто вела ее к тому, что сейчас составляет для нее счастье и смысл жизни.

Несмотря на то, что «Белый цветок» перерос уровень прихода при православном храме, одна из главных целей службы помощи - миссионерская. Как доказать людям, что можно и нужно быть добрым и чистым сердцем? Конечно же, своим собственным примером. Это как с теорией разбитых стекол: если в доме разобьют стекло и не восстановят его, значит, рано или поздно в доме разобьют все окна. А вот если посадить цветы на лестничных площадках, покрасить стены, повесить занавески - дом засияет.

Неслучайно сюда часто присылают из Псковского перинатального центра женщин, которые планируют прерывать беременность. Часто такое решение связано с боязнью не справиться с финансовыми и психологическими трудностями. Здесь же они, во-первых, убеждаются в том, что им помогут - и одеждой для малыша, и памперсами, и смесями. Кроваткой, коляской обеспечат, еще и стульчик найдут, а подрастет немного ребенок - велосипед сообразят, в школу придет время собирать - канцтовары соберут. Во-вторых, в работе «Белого цветка» посильное участие принимают многодетные мамы, у которых уже по 4-5 детей, - и справляются же...

И не просто справляются - еще и совместный досуг, учебу и взаимопомощь организуют. Например, умеет кто-то из мам делать замечательные прически - значит, проведет мастер-класс для всех желающих. По договоренности здесь стрижет женский и мужской мастера-парикмахеры, консультируют юристы - по вопросам ЖКХ и по общим проблемам, проводятся занятия по фейс-фитнесу, работает профессиональная швея. А еще с ребятишками занимаются логопед и репетиторы - по английскому, математике. И, конечно же, творческие занятия: что только здесь не мастерят! Закладки для книг, шоколадницы для учителей, кукол, браслетики. Многие поделки перед Рождеством передаются в подарок детям из детских домов.

Взрослые сейчас заняты большим социальным проектом - вяжут из шерсти квадратики 20х20, которые затем в храме Василия на горке объединят в разноцветные теплые пледы в рамках проекта «Дорогою добра» (заодно и детей учат вязать на спицах и крючке) и преподнесут их в подарок пожилым людям, порадовав к Рождеству.

«Рисунок называется «бабушкин сад», - рассказывает нам Алена, ловко вывязывающая на спицах узор, - Процесс трудоемкий, но до Нового года время еще есть. Мы не единственные, кто участвует в акции. Трудятся прихожане храма Василия на горке, помогают в колледже ПсковГУ, псковичи приносят шерсть в храмовую лавку специально для нашего проекта. Также в наших планах - вязаная одежда для недоношенных детишек Псковского перинатального центра. Можно вязать и дома. Главное - выстирать и передать координатору группы «Петельки доброты». Кстати, те, кто не умеет вязать, но хотел бы нам помочь, - мы научим, дело нехитрое, было бы желание!».

Два месяца назад появилось еще одно направление работы - приготовление еды для подопечных социальной гостиницы Пскова. Несмотря на работу социальной столовой и ряда других благотворительных организаций, люди без определенного места жительства по-прежнему остро нуждаются в горячем питании. С августа часть заботы о них взяли на себя участники службы помощи «Белый цветок». Сначала одна многодетная семья, теперь - уже несколько - готовят для людей, оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации обеды и пекут хлеб и домашние пирожки.

Например, Наталья - сейчас она ждет четвертого ребенка - готовит по воскресеньям. «Какие дают продукты - из тех и готовлю, меню придумываю, - рассказывает приятная улыбчивая женщина. - Дадут капусту, картошку, кабачок - делаю рагу овощное. Муку покупаем, хлеб печем постный. Овощи, фрукты. В этот раз готовила на 18 человек, в прошлые выходные - на шестерых. Все домашние дела не переделаешь, а для кого-то съездить, сготовить - вот я и отвлекаюсь, чувствую ответственность, что должна кому-то что-то сделать».

В дальнейшем, как мечтают в «Белом цветке», они смогут кормить бездомных каждый день. А пока - им помогают всем миром: привозят крупы, овощи, муку, сахар, одноразовую посуду, кто-то перечисляет деньги на карту, привязанную к телефону: 8-911-365-15-35 с пометкой «продукты». Все отчеты обязательно выкладываются в группе службы помощи.

Мечтают они и о том, что во дворе на Поземского появится новая детская площадка, и что сайт у службы появится - с его помощью легче будет скоординировать многочисленные направления работы. Для этого «Белый цветок» подал заявку на участие в конкурсе «Фонда президентских грантов». Средства лишними не будут, ведь все, что делает служба помощи, она делает бесплатно, прибегая лишь к помощи благотворителей - других источников финансирования на сегодня у них нет.

Присоединиться к службе помощи очень просто: «Белый цветок» работает по четвергам с 18.00 до 20.00, и субботам с 10.00 до 13.00. Всю информацию по работе, занятиям, досугу можно узнать в группе службы во ВКонтакте, связавшись с координаторами.

«Мы православные люди, и по-другому просто не можем, - говорит Галина Антонова. - Каждый человек по силам должен что-то делать для других людей. Кто-то проведет мастер-класс, кто-то приготовит еду, кто-то позанимается уроками с детьми... Если вам по силам сделать больше - значит, надо сделать больше».

Теги: #РПЦ
Источник: Псковская Лента Новостей
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