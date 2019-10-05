Церковь / Партнеры и проекты

В ПсковГУ реализовали больше 10-ти программ дополнительного профобразования по религиозно-культурному направлению

В ПсковГУ, по благословению митрополита Псковского и Порховского Тихона, объявили набор слушателей на программы дополнительного профессионального образования, разработанные кафедрой философии и теологии ПсковГУ. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковской митрополии Русской православной церкви.

«В число программ входят направления профессиональной переподготовки и повышения квалификации "Православное богословие", "Христианство и религии мира", "Межкультурное взаимодействие в сфере паломничества", "Духовно-нравственное развитие детей в общеобразовательных и воскресных школах" и другие», - отметили в митрополии.

Также в митрополии добавили, что обучение начинается по мере набора групп. По окончании обучения слушатели получают диплом профессиональной переподготовки или удостоверение о повышении квалификации государственного образца.

Занятия проводятся по адресу: Псков, улица Советская, 21, аудитория №56. Запись по телефонам: (8112) 72 - 43 - 88; +7 - 911 - 890 - 14 - 48. Электронная почта: teologiapskov@mail.ru, кафедра философии и теологии.