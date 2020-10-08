Неодноразовое чтение

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08.10.2020 11:42|ПсковКомментариев: 0

Фото здесь и далее - Вадим Боченков

Слухи о том, что читать мы стали меньше, а книгоиздание - так и вовсе прекратило свое существование в Псковской области, сильно преувеличены. Да, объемы не те, что в прошлом веке, но печатное слово, как и прежде, остается для многих важнейшей частью жизни. Яркое тому доказательство - прошедшее на днях награждение победителей областного конкурса «Псковская книга – 2019».

В рамках целого ряда номинаций победителями стали яркие представители современного слова и книги, среди них - литературный критик, литературовед, прозаик, член Союза писателей России, член Совета при президенте Российской Федерации по культуре и искусству, лауреат государственной премии Валентин Яковлевич Курбатов, книга Владимира Потресова «Главный символ Пскова: история монумента в память Ледового побоища на горе Соколиха в воспоминаниях, документах, письмах, фотографиях и рисунках», издательство православной литературы «Вольный странник» и многие интересные печатные проекты, реализованные на Псковщине в прошлом году.

Журналист Псковской Ленты Новостей побывал на вручении наград и выяснил, что сегодня тревожит и радует книжный мир нашего края, для чего современному человеку нужно слово и каким оно должно быть.

Долгожданное

Из-за пандемии объявление и награждение победителей конкурса состоялось не как обычно, на книжном форуме «Русский запад», а только сейчас, в октябре. Событие стало долгожданным: конкурс является важным событием в культурной повестке региона. За долгие годы существования (в этом году он проходит в 24-й раз) в конкурсе приняли участие 190 издателей, писателей и творческих проектов. Как подчеркнула в приветственном адресе заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова, это более 800 книг, большинство из которых вошли в золотой фонд Псковского краеведения. В этом году поступило более 25 заявок от типографий, издательств и авторов из разных уголков нашего края.

Вручение наград проходило в актовом зале отремонтированной Псковской областной научной библиотеки. По словам председателя регионального комитета по культуре Жанны Малышевой, место выбрано символично: в прошлом году премия временно переехала в «Просторию», а после ремонта главной библиотеки области вернулась в родные обновленные стены.

Конкурс оказался под стать, открыв псковскому читателю новые имена, новые открытия, новые проекты. Появились и новые, дополнительные номинации. Но приоритеты остались неизменными. Неслучайно победителем в номинации «Книга года» стала «Солдаты Победы: Псковичи – участники Великой Отечественной войны 1941-1945 гг: Т.5», а «Лучшим изданием по истории края» была признана книга Владимира Потресова об истории монумента в память Ледового побоища на горе Соколиха.

Какая номинация не принесла неожиданностей, так это «Человек книги»: ее лауреатом стал Валентин Курбатов. Благодаря организаторов за награду, Валентин Яковлевич поделился своим отношением к происходящим сейчас событиям в Минске и Нагорном Карабахе. По его мнению, в нынешнее сложное время именно слово является тем, что может сплотить людей в нашей стране. «Пока мы отворачиваемся от книги, добра не жди, - подчеркнул он. - Все, что у нас осталось, - это слово. Слово - это то, что удерживает нас, единственная опора и надежда на спасение наше и торжество. Да здравствует русское слово!»

Специальным дипломом «За издания духовной и религиозной направленности» была награждена команда издательства «Вольный странник». Поздравляя коллектив с заслуженным признанием, директор ПОУНБ Вера Павлова напомнила, что в рамках форума «Русский Запад» по традиции всегда проходили Дни православной культуры, и выразила надежду, что издательство обязательно станет участником Форума в следующем году.

Директор по региональному развитию издательства Яннис Иорданов, выразив благодарность за высокую оценку, напомнил, что главным редактором «Вольного странника» является митрополит Псковский и Порховский Тихон. «Это современное издательство издает книги абсолютно для всех, - сказал он. - В работе мы опираемся на незыблемые христианские ценности, и людей, которые своей жизнью засвидетельствовали живое присутствие Бога».

Под зеленым абажуром

Добрая, дружественная атмосфера праздника вырастала из теплых слов и улыбок участников конкурса, прекрасной музыки, которую подарил гостям псковский скрипач Тигран Багдасарян, из уюта просторного современного зала. Впрочем, не менее интересным оказалось своего рода after-party конкурса «Псковская книга – 2019». Если официальная церемония оказалась увлекательна интригой неизвестности имен победителей, то здесь на первый план вышли живые разговоры, обмен мнениями, воспоминания и новые планы.

«Все меньше возвышенных слов, - сокрушается Валентин Курбатов, размышляя о современной литературе. - Я читаю новые книги принудительно, поневоле, являясь членом жюри премии "Ясная поляна". Каждое лето до 120 книг. И все больше я вижу, как наша литература, как и само общество, разобщается. Все больше литературы цифры - мгновенной, как фотоаппарат. Раньше ведь ты настраивал диафрагму, выдержку, думал, каждый кадр был на вес золота, а сейчас мгновенные, одноразовые книги. Простите, в магазин стыдно войти с внучкой: много книжек 18+, с нецензурной бранью».

Вызывает обеспокоенность у псковского литератора и склонность нынешних авторов к самолюбованию. Прибегая, опять же, к фототерминологии, он упоминает о любви к «селфи». «Селфи - это самое разрушительное, что есть, - считает он и добавляет: - Хорошо, что библиотеки этому сопротивляются. Но приходишь - голый стол, на нем компьютер стоит. А где зеленая лампа? Когда включишь ее, сядешь под зеленым абажуром - и так уютно, спокойно, ты с книжкой наедине».

Говоря о книгах для души, заведующая отделом краеведческой литературы Псковской областной библиотеки Елена Киселева вспоминает опыт прочтения книги «Несвятые святые». По ее мнению, в историях, рассказанных  митрополитом Тихоном, заложена чудесная возможность - «посмотреть на свою жизнь другими глазами», заметить что-то очень важное. Вспоминая слова участников войны в Афганистане о том, что в бою неверующих не бывает, она поделилась сюжетом своего рассказа «Молитва», написанного по мотивам реального события.

«Главный герой - десантник, действие происходит под Кабулом, - рассказывает Елена. - В бою молодому офицеру какой-то голос говорит: "Пригнись!" Он пригибается и спасается тем самым. После, уже дома, в разговоре с матерью, он выясняет, что именно в этот самый момент мама нашла внутренние слова молитвы. Его спасло чудо, реальное, живое чудо. Именно такие истории насыщают книгу "Несвятые святые"».

Елена Киселева рассказывает, что до сих пор рассказы владыки Тихона интересуют читателей: очередей на книгу уже нет (в библиотеке есть несколько изданий), но популярность ее не спадает.

Классика жанра

Конечно, «Несвятые святые» - бестселлер «Вольного странника», однако это не единственная книга, которая пользуется спросом у многочисленных поклонников православного издательства. По словам Янниса Иорданова, в списке предпочтений читателей - и уникальная книга «У пещер «Богом зданных» диакона Георгия Малкова, открывающая мир и устои Псково-Печерского монастыря, и антиутопия «Икона» современной американской писательницы Джорджии Бриггс, и многочисленные детские книги.

Директор библиотеки Вера Павлова, говоря об изданиях «Вольного странника», замечает: «Замечательные, удивительные книги! Сразу видно, что их создавали люди, увлеченные своим делом!» Она вспоминает, что с первых дней существования книжного форума «Русский запад» книги, изданные в Псковской епархии, занимали достойное место среди других изданий региона. Секрет их успеха - не только в качестве полиграфии, но и в содержательной стороне.

Кроме того, как говорит Вера Ивановна, митрополия вела большую благотворительную работу, организовывались акции, собиравшие большое количество людей. Также псковские священники и монашествующие проводили духовные беседы в библиотеке. «Всегда было очень приятно общаться с людьми глубоко духовными, с великими просветителями, - рассказывает Вера Павлова. - На встречах с ними всегда зал был переполнен - настолько псковичи стремились к их слову».

Не исключено, что в недалеком будущем встречи в рамках знакомства с православным издательством «Вольный странник» будут возобновлены. «Я думаю, что мы примем участие в книжном форуме "Русский запад", а также в других мероприятиях, посвященных книгам», - говорит Яннис Иорданов, добавляя, что традиционные для московского читателя встречи с авторами могут произойти и в Пскове. Ближе к местному читателю издательство становится и благодаря расширению сети продаж: буквально со следующей недели книги «Вольного странника» можно будет приобрести не только на сайте издательства, в крупных онлайн-магазинах «Лабиринт» и «Буквоед», представительства которых есть в городе, но и в псковской сети «Книжица».

Планы у «Вольного странника» большие: практически каждый месяц в издательстве выходят в свет новые книги. Причем круг аудитории этих печатных изданий - самый широкий. Это не только люди верующие, но и те, кто только начинает искать свой путь к православию, не только взрослые, но и дети. «У нас очень много развлекательной литературы, и для маленьких детей, и для тех, кто постарше, - рассказывает Яннис Иорданов. - Это интерактивные книги, которые развивают творческое начало: можно и наклейки поклеить, и порисовать, и поиграть».

Например, в издательстве недавно вышла интересная книга «От храма к храму». Вместе с мальчиком Сережей и его мамой маленький читатель путешествует от храма к храму, изучая святыни России и всего мира. Где расположены главные храмы Москвы и Санкт-Петербурга, есть ли церковь в Антарктиде, где находится самый необычный храм - дети найдут ответы на эти и многие другие вопросы, а заодно выполнят интересные задания на внимательность и закрепление знаний. И все это - с 200 наклейками!

«Благодаря этой и многим другим нашим книгам дети приобщаются к культуре православия, - объясняет представитель издательства. - Книг, созданных "Вольным странником", очень много, и все они так или иначе находят отклик в сердцах людей. Мы стараемся максимально охватить интересы всех групп читателей».

***

Привычка наша к чтению переменилась. Темп жизни ускорился, цифра появилась, вкусы упростились - неудивительно, что читаем мы, вероятно, меньше, чем наши ровесники лет тридцать назад. Однако настоящая книга была и остается лучшей пищей для ума и сердца, а слово, как встарь, прогоняет сон души и дарит надежду. И значит - ждем новых книг от «Вольного странника» и других издательств Псковской земли!

Елена Никитина

Теги: #книги #конкурс #Вольный странник
Источник: Псковская Лента Новостей
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