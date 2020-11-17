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Подопечные психоневрологического интерната получили подарки от Службы помощи «Белый цветок»

Служба помощи «Белый цветок», работающая при храме Василия на горке, направила в Торошинский психоневрологический интернат подарки ко Дню инвалида.

Участники «Белого цветка» в течение трех месяцев шили для пациентов интерната теплые шапки, рукавицы, нагрудники для лежачих пациентов, вязали специальные игрушки для восстановления мелкой моторики рук после инсульта, изготавливали открытки.

«В работе над всеми этими вещами были задействованы взрослые и дети, многодетные мамы - все, кто посещает наши занятия по рукоделию и декоративно-прикладному творчеству», - сообщили в службе «Белый цветок», добавив, что подобные акции центр проводит регулярно.

Сотрудники интерната отметили, что благодаря труду «Белого цветка» у пациентов состоялся настоящий праздник.

Акция прошла в рамках проекта «Дарим тепло», поддержанного Фондом президентских грантов.