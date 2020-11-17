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При храме Жен-Мироносиц в Пскове стартовал проект «Школа женственности»

При храме святых Жен-Мироносиц стартовал новый и во многом уникальный проект «Школа женственности».

В рамках Школы планируются совместные чтения и обсуждения книг по семейной психологии и богословию брака, проведение различных мастер-классов (в том числе по эстетике, кулинарному мастерству), дискуссионных встреч со священнослужителями, православными психологами, семейными парами с большим опытом семейной жизни, совместный просмотр и обсуждение кинофильмов, занятия гимнастикой и т. д.

«Не секрет, что в наше время как мужчинам, увы, не хватает многих мужских качеств, так и женщинам, девушкам очень часто не хватает женственности во всем ее многообразии, - отметили авторы проекта. - Это и умения достойно и красиво вести себя в обществе, правильно выстраивать отношения с потенциальным или настоящим супругом, это и навыки одеваться не вычурно, но элегантно, со вкусом, умение ухаживать за собой, умение созидать мирную и радостную атмосферу в семье, успешно решать проблемы в отношениях, бюджетно и при этом вкусно готовить, шить и вязать и прочее. Развить или усовершенствовать в себе эти и многие другие качества, способности теперь вы сможете в нашей "Школе женственности", названной в честь свв. Жен-Мироносиц — небесных покровителей нашего храма и удивительных примеров настоящей женственности!»

Занятия проходят в желтой аудитории Дома причта (ул. Коммунальная, 25 а).

Ведущие школы:

Мария Белая, супруга священника, педагог, журналист.

Янина Орлова, супруга священника, мать четырех детей.

Подробная информация в группе Школы: https://vk.com/schkolajenstvennosti