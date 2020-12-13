Каким был образ псковича в XV веке, расскажут на Александро-Невских беседах

Сегодня в 18.00 в рамках Александро-Невских бесед пройдет новая лекция «Образ псковича 15 века сквозь призму Псковской судной грамоты». Лектор - экскурсовод, краевед Юлия Никифорова.
К началу XVI века определяющую роль в культуре и быте псковичей по-прежнему играло православие. Оно помогло в преодолении суровых нравов и диких обычаев древнерусского общества.
В частности, нормы христианской морали оказывали огромное влияние на семейную жизнь, брак, воспитание детей. Правда, богословие придерживалось тогда дуалистического воззрения на разделение полов на два противоположных начала: «доброе» и «злое». Последнее олицетворялось в женщине, определяя ее неполноправное положение в обществе и семье. На протяжении всего Средневековья существовала большая патриархальная семья, объединявшая родственников по прямой и боковым линиям. Отличительными чертами большой крестьянской семьи являлось коллективное хозяйство и потребление, общее владение имуществом двумя и более самостоятельными брачными парами.
У городского (посадского) населения семьи были меньше и состояли, обычно, из двух поколений родителей и детей. Однако незыблемым правилом в этих семьях являлось полное подчинение воли младшего поколения старшим, жены – мужу. С Х века браки оформлялись через обряд церковного венчания. Но традиционный христианский свадебный обряд («веселие») сохранялся на Руси еще примерно в течение шести-семи веков. Таким образом, можно говорить о бытовых проявлениях тесного переплетения языческих и христианских обрядов в повседневной жизни псковичей.
Посмотреть лекцию можно на канале храма https://youtube.com/channel/UCVVAguKbqMiiLr-tBZLoLwA.