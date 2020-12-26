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Чудесное Рождество: расписание поездок паломнической службы «Вольный странник»

Долгие рождественские каникулы - отличный повод отправиться в небольшое путешествие, полезное и для души, и для тела! Предлагаем вашему вниманию актуальное расписание поездок, которые организует паломническая служба «Вольный странник»:

- По следам героев книги «Несвятые святые» (31 декабря) - 1 день

(Виделебье, Порхов, Никандрова пустынь)

- Пушкинские Горы (3 января) - 1 день

- Никандрова пустынь (4, 24 января) - 1 день

- Савво-Крыпецкий и Спасо-Елеазаровский монастыри (10 января) - 1 день

- Печоры. Изборск (17 января) - 1 день

Ознакомиться с расписанием, стоимостью, программой, а также забронировать поездку можно на сайте https://vstrannik.ru/schedule и по телефонам: +7 921 703-03-33; 233-662; 233-663.

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