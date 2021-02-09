Состояние Петровской башни Псково-Печерского монастыря исследуют специалисты

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В Псково-Печерском монастыре ведутся работы по исследованию состояния Петровской башни. АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)» совместно с ОАО «Псковгражданпроект» изучают состояние башни, проводится зондаж и шурфование.
Петровская башня расположена над Святыми вратами обители. Построена она была только в XVII веке (в отличие от остальных). Ее трехъярусная конструкция по всему периметру имеет галерею и заканчивается куполом в стиле украинского барокко (как и купола Успенского храма).
До революции купол венчал двуглавый орел - герб Российской империи. Он был установлен по приказу Петра I, высоко оценившего роль монастырской крепости в Северной войне. Петровская башня, несмотря на свою «легкость», также имела оборонительное значение.
В 1913 году на Петровской башне были установлены медные часы. В 1923 году была сделана ее капитальная реконструкция.