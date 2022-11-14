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«Ранено лёгкое, желудок, изрешечены ноги»: митрополит Тихон рассказал о состоянии псковского священника

Председатель патриаршего совета по культуре, митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов) рассказал о состоянии раненного в СВО псковского священника Александра Цыганова в программе «Церковь и мир» на канале «Россия 24».

Митрополит Псковский и Порховский Тихон

«Сейчас мой священник отец Александр Цыганов лежит в госпитале абсолютно израненный. Недавно мы хоронили отца Михаила Васильева, который стал Героем России. А вместе с ним в машине был псковский священник. Мы с огромным трудом его нашли. Не понимали, жив он или нет. Направили в севастопольский госпиталь. У него множественные ранения: ранено лёгкое, желудок, кишечник, изрешечены все ноги, огромная потеря крови. Будет уже четвёртая операция», – рассказал митрополит.

Напомним, сегодня, 14 ноября, в храме святого князя Александра Невского, клириком которого является пострадавший священник, сообщили о начавшейся очередной операции.

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Ранее Тихон (Шевкунов) пояснил, почему президент РФ Владимир Путин начал спецоперацию.