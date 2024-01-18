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Губернатор призвал псковичей окунаться только в оборудованные купели

Православных христиан с праздником Крещения Господня от имени правительства Псковской области и от себя лично поздравил губернатор Михаил Ведерников. Глава региона призвал псковичей соблюдать осторожность при крещенских купаниях.

«По традиции русский народ в этот праздник любит окунаться в купели. Прошу всех внимательно отнестись к этому мероприятию и делать это в специально оборудованных местах», - написал Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.

Губернатор пожелал всем жителям области самого крепкого здоровья, благополучия и помощи божией в добрых делах.