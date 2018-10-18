Культура

Выставка «Объективная жара-2018» открылась в художественном салоне Великих Лук

Своими впечатлениями о так быстро пролетевших летних месяцах поделились участники фотовыставки «Объективная жара-2018», которая открылась в художественном салоне Великих Лук.

Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, на выставке представлены работы победителей фотоконкурса, который вот уже несколько лет организует отдел по молодежной политике управления образования. В этот раз в фотоконкурсе приняли участие 35 человек, а общее количество представленных работ - более пятисот. Как отметил председатель жюри конкурса Александр Воробьев, выбирать было из чего, и перед жюри стояла непростая задача - отметить самые лучшие фотографии. На выставке представлено 36 лучших работ шестнадцати авторов. Это и портреты, и пейзажи, и жанровые фото, а победителей определили в восьми номинациях и им были вручены памятные дипломы и денежные сертификаты.

В номинации «Фотограф и модель» победила Анна Кузнецова, в номинации «В объективе природа» Марина Ваврусевич, «Свой взгляд» - победитель Алина Евстигнеева, в номинации «Дебют» победителем стал Артур Миляков, «Пейзажная фотография» Лолита Жукова, в номинации «Сюжет» Виктория Шевкова, в номинации «Города и страны» Дмитрий Мамедов, а в номинации «Люди и события» лучшей работой жюри выбрало фотографию Кирилла Сафонова.

Начальник отдела по молодежной политике Светлана Белюкова, поздравляя победителей, поблагодарила ребят за их интересные работы , за возможность увидеть прекрасные фото и зарядиться положительными эмоциями, вспоминая ушедшее лето.