Культура

Концерты и конференции будут проводить во Дворе Постникова

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников высоко оценил отреставрированные и открывшиеся для посетителей помещения Двора Постникова. В экскурсии приняли участие председатель областного комитета по культуре Жанна Малышева, директор Псково-Изборского объединенного музея-заповедника Александр Голышев и руководитель реставрационного проекта, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Всего большой и малый мешок Двора Постникова сейчас включает 22 помещения.

«Здесь многие помещения многофункциональные - могут быть и выставочным залом, и кабинетом для обучения или конференций», - пояснила Жанна Малышева.

Губернатор отметил, что в больших залах дома прекрасная акустика. Руководитель областного комитета по культуре предположила, что в них можно будет устраивать концерты.

Экспозиции будут меняться, отметил Александр Голышев. В каких-то залах будет организована выставка нумизматики, где-то, возможно, выставят древние пергаменты. В малом мешке в ближайшее время откроется выставка к юбилею Мирожского монастыря, в помещениях есть зал для лекций/кинозал. На втором этаже здания открыта интерактивная выставка для детей, где представлены различные костюмы, сеялки, древние игры.

«Все можно трогать руками, детям должно быть очень интересно», - рассказал директор музея-заповедника Александр Голышев.

Руководитель проекта отметил, что реставрация обеспечила безопасность здания, все работы выполнены согласно нормам, проведены серьезные изоляционные мероприятия.

«В малом мешке есть абсолютно уникальное помещение для маломобильных групп населения. Здесь есть тактильные картины, также с помощью видеоэкскурсии можно перемещаться по всем помещениям», - рассказал Александр Голышев.