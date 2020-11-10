Культура

Дочь экс-заместителя главы Пскова сыграла в детективном сериале

Дочь экс-руководителя регионального исполкома партии «Единая Россия», бывшего заместителя главы города Пскова и актера Игоря Сиротина сыграла одну из ролей в сериале «Первый отдел».

10-летняя Ксения Сиротина играет в сериале героиню с именем Ксюша. «Мы отправили портфолио, и мою дочь отобрали на роль дочери главного героя из пяти девочек-претенденток. Она появляется более чем в половине серий, а я - только в одной, играю роль начальника склада», - рассказал Псковской Ленте Новостей Игорь Сиротин.

Известно, что всего снято 20 серий. Показ фильма стартует 16 ноября на телеканале НТВ.

«Юрий Брагин после годовой командировки, где он в составе следственной группы занимался расследованием некоего громкого дела, возвращается в Санкт-Петербург. Вернувшись, он узнает, что нынешний руководитель Первого следственного отдела Первого управления ГСУ Вадим Мальцев выходит на пенсию. С большой долей вероятности именно Брагину предложат его место. Но Юрий не карьерист и место начальника – не цель его жизни. Талантливый следователь больше любит заниматься "живой работой". И вот его снова отправляют в командировку. На этот раз в один из городов Ленинградской области, где с разницей в неделю были убиты две девушки. Здесь, в небольшом городке, все друг друга знают, а это осложняет розыск преступника», - сюжет фильма изложен на портале «Кино-Театр.ру».