Экономика

ЦБ РФ выпустил две новые инвестиционные золотые монеты «Георгий Победоносец»

Центральный банк (ЦБ) России выпустил в оборот две инвестиционные золотые монеты «Георгий Победоносец» номиналом 200 рублей и 10 тысяч рублей. Об этом 2 декабря сообщили в пресс-службе регулятора.

Фото: Центробанк

Инвестиционные монеты изготовлены из драгоценного металла 999-й пробы. Уточнялось, что тираж монет номиналом 200 рублей составит до 100 тысяч штук, при этом в оборот пустят до 100 инвестиционных золотых монет в 10 тысяч. рублей.

На лицевой стороне монет поместили рельефное изображение герба России, на обратной стороне изображен Георгий Победоносец на коне, поражающий копьем змея.

Денежные единицы являются законным средством наличного платежа и обязательны к приему без ограничений.