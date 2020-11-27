Культура

В «Михайловском» объявили о начале конкурса новогодних и рождественских открыток

В Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» 10 декабря начнут принимать работы на традиционный, ежегодный конкурс самодельных новогодних и Рождественских открыток «Герои сказок А.С. Пушкина поздравляют с Новым годом и Рождеством».



Открытка Анастасии Сытник из Талицкого района Свердловской области (конкурс 2019-2020)

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, это творческое соревнование всегда вызывает живой интерес у гостей Пушкинского Заповедника, а также у посетителей официального музейного сайта и пабликов в социальных сетях. Как правило, на конкурс приходит более двухсот самодельных открыток от художников-профессионалов и любителей, людей разного возраста. Помимо россиян в творческом соревновании постоянно участвуют жители ближнего и дальнего зарубежья. Важно, что среди них очень много жителей небольших городов, поселков и деревень, подчеркнули в «Михайловском».

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В музее напомнили, что на конкурс принимаются работы, выполненные в любой технике (рисунок, аппликация, коллаж, проч.). При воплощении пушкинских сюжетов вполне допустимо так или иначе использовать мотивы, связанные с историческим, литературным прошлым и настоящим Святогорья, с его природными и архитектурными достопримечательностями, с народными промыслами. Отметит жюри и чувство юмора художника.

Открытки будут оценивать в четырех номинациях: это работы, выполненные семейным кругом (родители или законные представители вместе с детьми), дошкольниками и школьниками (до 17 лет), взрослыми (от 18 лет) и профессионалами (взрослыми, имеющими профессиональное художественное образование). Письма с открытками должны быть отправлены не позднее 10 января 2021 года (дата по почтовому штемпелю) по адресу Псковская обл., Пушкиногорский район, д. Бугрово, «Музейная почта». Если есть опасение, что почтовое отправление может сильно задержаться в пути и не успеть к началу работы жюри, можно послать копию работы по электронному адресу, но с обязательной отправкой оригинала в его «бумажной» версии, - уточнили в музее.

Лучшие открытки будут представлены многочисленным туристам и местным жителям на специальной выставке в зале «Музейной почты». Не исключено, что работы-победительницы будут «задействованы» и в других временных и передвижных экспозициях, отметили в «Михайловском».

Подробнее о конкурсе «Герои сказок А.С. Пушкина поздравляют с Новым годом и Рождеством» можно узнать на официальном сайте музея-заповедника.