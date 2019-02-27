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Победителями конкурса открыток в Пушкинском заповеднике стали россияне и жители Франции

В государственном музее-заповеднике «Михайловское» подвели итоги конкурса самодельных открыток «Герои сказок А.С. Пушкина поздравляют с Новым годом и Рождеством». Всего в творческом соревновании, сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, приняли участие 248 человек из России и из-за рубежа.

Сотрудники музея за работой

Многие работы, по мнению членов жюри, в состав которого вошли два профессиональных художника и несколько педагогов, работающих в музее,— чрезвычайно интересны и вполне могут стать основой для настоящих открыток или другой сувенирной продукции.

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Организаторов конкурса особенно порадовало то, что «сказочное задание» зачастую объединяло представителей разных поколений. По свидетельству члена жюри, педагога, научного сотрудника Пушкинского заповедника, хранителя выставочного зала «Музейная почта» Ольги Лыжовой, учителя на этот раз отправляли на конкурс рисунки не только своих воспитанников, но и свои собственные. А ещё часто открытки создавались совместно детьми и родителями, так что при подведении итогов жюри решило ввести ещё одну, не заявленную ранее «семейную» номинацию.

Интересно, что первое место в этой номинации заняла семья Соваж из французского города Мундольсхайма: мама Мария, папа Николя и две дочери — старшая Анастасия и маленькая Оливия. На поздравительной открытке они изобразили в русском заснеженном пейзаже старика и старуху из «Сказки о рыбаке и рыбке». Старуха держит перевязанное ленточкой корыто, а старик — рыбку в аквариуме. Конкурсную работу сопровождает письмо на русском языке с самыми добрыми пожеланиями в адрес музейщиков. Семья Соваж, добавила Ольга Лыжова, уже второй раз участвует в конкурсе открыток, который с нынешнего года в Пушкинском Заповеднике решили проводить ежегодно.

Также победителями в разных возрастных группах признаны дети и взрослые из посёлка Чертково Ростовской области, городов Гусь-Хрустального, Москвы, Кирова, Нижнекамска, Миасса, Курска, Красноярска, Челябинска, Уфы, Талицы (Челябинская область), Орска, Белгорода, деревни Родчино Московской области. Полный список победителей опубликован на сайте музея.