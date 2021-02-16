Культура

Конкурс мультфильмов по мотивам сказки Пушкина объявили в «Михайловском»

Конкурс мультфильмов по мотивам «Сказки о царе Салтане…» объявили в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Пушкинском заповеднике.

Музей приглашает всех желающих принять участие в новом конкурсе «Ветер по морю гуляет…». Творческое соревнование посвящено 190-летию создания «Сказки о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди».

Ксения Стеценко. Остров Буян. Из иллюстраций к «Сказке о царе Салтане…» (2017). Из фондов «Михайловского».

На конкурс принимаются небольшие, до пяти минут, ролики по мотивам сказки. Мультфильмы должны быть созданы в технике покадровой анимации, а использовать при этом можно любые материалы (перекладка, предметная, объемная, рисованная, сыпучая анимация). В музей нужно прислать ссылку на фильм, уже размещенный автором на видеохостинге (YouTube, Vimeo).

Подробно познакомиться с положением о конкурсе и заполнить заявку (это нужно сделать до 1 июня) можно на официальном сайте музея-заповедника по ссылке.

В музее уточнили, что конкурс пройдет в несколько этапов. Размещение работ на сайте музея будут вести по мере их поступления и вплоть до 10 июня. Зрительское онлайн-голосование откроется 11 июня и продлится до конца сентября. Публикация итогов конкурса и награждение его победителей запланированы на период с 10 по 20 октября текущего года.

В «Михайловском» также напомнили, что сейчас в музее работает интерактивная выставка «В свете ж вот какое чудо…», посвященная «Сказке о царе Салтане…». Ее посетители могут не только познакомиться с уникальными произведениями живописи и графики, предметами дворянского и крестьянского быта пушкинской поры из разных фондовых коллекций Пушкинского Заповедника, но и «подстрелить» коршуна, спасая царевну Лебедь, поучаствовать в викторине, с помощью «цифрового пера» и проекционной техники и создать свою иллюстрацию к той или иной ее сцене.