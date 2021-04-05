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Культура

Псковичи обеспокоены планами закрыть для посетителей Дом Масона

05.04.2021 10:54|ПсковКомментариев: 0

Жители Пскова выразили обеспокоенность планами Псково-Изборского объединенного музея-заповедника закрыть для посетителей Дом Масона, которые озвучил 2 апреля в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове гендиректор учреждения Александр Голышев.

Свою позицию псковичи изложили в обращении на имя гендиректора учреждения с просьбой опубликовать его на страницах Псковской Ленты Новостей. Приводим текст письма полностью:

«Уважаемый Александр Иванович!

С большим интересом и надеждой на успехи в новой музейной жизни прослушали ваше интервью! Мечтаем увидеть новые выставки и экспозиции. Но очень расстроили ваши слова о том, что вы закроете для нас, посетителей, фондохранилище "Дом Масона".

Для нас, псковичей, и многих из гостей города, кого мы привели сюда, стало счастьем знакомство с замечательными коллекциями. Знакомство именно с фондохранилищем создает неповторимое впечатление, которое становится особенно ярким при общении с хранителями. Одновременно мы понимаем ваши опасения о том, что фондохранилище не может принимать большое количество посетителей. Но теперь это очень легко решают онлайн-трансляции, которые мы настоятельно просим продолжить из фондохранилища, как это систематически делает Эрмитаж!

Эту счастливую возможность побывать в нашей "псковской жемчужине" и послушать уважаемых профессионалов надо открыть для многих. Еще раз благодарим вас за интервью и надеемся на взаимопонимание в нашей любви к музею.

Уверены, что мы выражаем мнение гораздо большего числа поклонников работы фондохранилища "Дом Масона"».

Добавим, под обращением подписались около 40 псковичей.

2 апреля в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове Александр Голышев сообщил, что Дом Масона перепрофилируется в фондохранилище музея. «Чтобы начать подготовку к показу фондовых коллекций в новых зданиях музея, нужна передислокация фондовых коллекций. Поэтому как промежуточный вариант, скорее всего, в Доме Масона будут фонды», - сообщил гендиректор музея. Также он не исключил, что в будущем в этом здании будет оборудована выставка, посвященная XVIII веку, а, может, и музей книги, о котором так мечтала заведующая древлехранилищем Псковского государственного объединённого историко-архитектурного и художественного музея-заповедника Нина Осипова.

Теги: #культура #наследие #история #Псково-Изборский музей
Источник: Псковская Лента Новостей
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