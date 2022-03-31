Культура

Выставка о космосе и одиночестве откроется в Псковском районе

Выставка об одиночестве и космосе откроется в арт-холле Родинского дома культуры в Псковском районе 4 апреля. Об этом сообщается в группе «Родинский ДК. Арт-резиденция берег Родины» в социальной сети «ВКонтакте».

Изображение: Родинский ДК

1-ая Карельская биеннале изобразительного искусства - выставочный проект, направленный на развитие искусства и создание творческой среды регионов Северо-Запада. Псковская область является третьей площадкой, на которой будут представлены произведения, отражающие исторические и культурные моменты жизни России.

«Главной темой была выбрана игра контрастов между выражением состояния одиночества и страха перед космической бездной и радости предвкушения новых личных и общечеловеческих открытий», - отметили в ДК.

Выставка представляет живописные полотна, графические работы, инсталляции, фотографии и малые скульптурные формы, созданные авторами из разных отделений Творческого союза художников России. Она откроется 4 апреля в 16.00.