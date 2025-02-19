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Общество

Жители Псковской области сэкономили порядка 900 млн рублей с подписками Сбера

20.02.2025 15:30|ПсковКомментариев: 0

Общая выгода подписчиков СберПрайм в Северо-Западном федеральном округе от использования сервисов Сбера и партнёров банка за 2024 год превысила 31 млрд рублей. Из них порядка 900 млн приходится на псковичей, сообщили Псковской Ленте Новостей в банке. 

Сегодня подписку СберПрайм используют почти 3 млн человек на Северо-Западе. Это в 2,5 раза больше, чем годом ранее. Такие результаты показало исследование Сбера на конец 2024 года. Количество подписчиков в Псковской области составило 80 тысяч.

«Полезный сервис всегда будет востребован. Люди пробуют, понимают выгоду, им нравится, в итоге пользуются сами, начинают советовать и дарить близким. СберПрайм – это не только про банк, но и про здоровье, развлечения, образование, мобильную связь. Её наполнение постоянно усовершенствуется. Из последнего – в неё добавлен мультимедийный сервис «Афиша»: теперь есть возможность купить билеты на концерты и спектакли любимых исполнителей со скидкой 15%. В Северо-Западном регионе подписка СберПрайм быстро набирает популярность, в первую очередь, из-за привилегий по финансовым услугам Сбера, а также Okko и Самоката. Но в целом каждый находит своё и начинает экономить с удовольствием», — сказал председатель Северо-Западного банка Сбербанка Дмитрий Суховерхов.

Подписку помогут оформить сотрудники банка в офисе, а также это можно сделать самостоятельно в приложении Сбербанк Онлайн. Зайти в сервисы Сбера, на которые распространяется подписка, можно по Сбер ID (он есть у каждого клиента Сбера и привязан к его номеру телефона). Все условия подписки применятся, как только клиент авторизуется в сервисах по Сбер ID.

СберПрайм — мультисервисная подписка Сбера, которая включает в себя финансовые и lifestyle-сервисы от банка и партнёров. С их помощью можно закрывать многие повседневные потребности и получить дополнительную выгоду.

При оформлении СберПрайм россияне получают не только повышенный кешбэк до 20% бонусами Спасибо при покупках у партнёров (Мегамаркет, Купер, Самокат) и бесплатный доступ к сервисам развлечений (онлайн-кинотеатр Okko, HiFi-стриминг Звук), но и улучшенные условия по финансовым продуктам Сбера. Например, подписчикам предоставляется бесплатная в обслуживании СберКарта и уведомления по ней, переводы до 500 тыс. руб. без комиссии, 1% к ставке по СберВкладу и Накопительному счёту. К тому же подписчики СберПрайм получают в два раза больше выгоды в программе лояльности, чем клиенты без подписки, ведь подписчикам доступно до 5 категорий кешбэка бонусами Спасибо за покупки по картам Сбера, включая 1% на все покупки.

Реклама: ПАО «Сбербанк России». Erid: 2SDnjcNaE4j   

Теги: #Сбербанк
Источник: Псковская Лента Новостей
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