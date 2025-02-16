Спорт

Чемпионат и первенство Псковской области по плаванию стартуют 20 февраля

С 20 по 22 февраля в Пскове состоятся чемпионат и первенство Псковской области по плаванию. Соревнования будут проходить в бассейне спортивной школы олимпийского резерва по плаванию «Барс» на Набережной реки Великой, дом 16, сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы соревнований.

По предварительным данным, в соревнованиях примут участие порядка 180 пловцов. Старт соревнований 20 и 21 февраля запланирован на 16:30, 22 февраля - в 9:30.

В программе запланированы различные дистанции для пловцов младших и старших возрастных групп, включая 200 метров вольным стилем, 50 метров баттерфляем, 100 метров комплексным плаванием и другие.

Победители и призёры будут награждены грамотами. При этом, если спортсмены в младшей возрастной группе покажут результат лучше, чем в старшей, то старшая группа не будет награждена.

К участию допускаются спортсмены в составе спортивных сборных команд городов и муниципальных районов области с уровнем подготовленности не ниже 1 юношеского спортивного разряда по плаванию.

Отметим, что состав команды не ограничен, и каждый участник из первых трех групп может стартовать в неограниченном количестве видов программы.