Культура

Солистка рок-группы «Маша и медведи» выступит с благотворительным концертом под Псковом

Известная российская певица, поэтесса, композитор, организатор и вокалистка рок-группы «Маша и медведи» Маша Макарова выступит в Псковском районе 3 мая в 19.00. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном комитете по культуре.

Афиша: Дом культуры деревни Родина

На сцене Родинского Дома культуры состоится благотворительный акустический концерт при инструментальном сопровождении экс-участника группы «Аквариум» Олега Шавкунова (перкуссия) и Георгия Ованесяна (гитара, вокал).

Также в концертной программе примут участие ребята из команды «ЛаккиЛайк», говорится в сообщении.

Организаторы добавили, что вход на мероприятие свободный, но количество мест ограничено.

Напомним, исполнительница принимала участие в псковском международном фестивале людей с особенностями развития «Другое искусство» в 2017 году.