Культура

Более 20 новых духовых инструментов получила псковская музыкальная школа

Новые инструменты получила Детская музыкальная школа №5 города Пскова. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава администрации города Борис Елкин.

Фото здесь и далее: Борис Елкин / Telegram

Это два набора деревянных и медных духовых инструментов: флейты, кларнеты, саксофоны-альты, гобои, фагот, трубы, тенора, валторны, тромбоны, туба и баритон. Всего 22 штуки.

«Детская музыкальная школа №5 – единственная в Псковской области специализированная духовая школа. В ней занимаются 150 детей. Для преподавателей и учащихся – это бесценный подарок. Теперь занятия музыкой, участие в различных конкурсах и выступления оркестра на городских праздниках зазвучат по-новому и станут еще более зрелищными», – отметит сити-менеджер.

Он поблагодарил правительство Псковской области, главу региона Михаила Ведерникова и Минпромторг России за внимание к дополнительному образованию в Пскове и вклад в его развитие.