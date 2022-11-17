Культура

Русалка, Чижик, Аппетит и другие — в «Михайловском» презентовали сериал, давший название фестивалю анимации

Презентация анимационного сериала «Пушкин и…», давшего название новому фестивалю анимации и литературы, состоялась сегодня, 18 ноября, в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское».

Фото Натальи Алексеевой (музей-заповедник «Михайловское»)

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, в сегодняшний показ вошло шесть коротких, каждый менее пяти минут, мультфильмов из цикла, который, как сейчас планируется, будет состоять из 52 «сюжетов». В уже готовых сериях месте с Александром Пушкиным на экране действуют «…и Русалка», «…и Чижик», «…и Алина», и даже «…Опасный визит» и «…Аппетит».

Художник Игорь Шаймарданов придумал и нарисовал истории из михайловской жизни Пушкина — истории, которые вполне могли произойти здесь с поэтом, подчеркнули в заповеднике, особо отметив, что поэт у авторов сериала — живой, а не бронзовый, и поэтому очень располагающий к себе. После просмотра состоялась беседа зрителей с создателями нового анимационного цикла, добавили в музее.

Напомним, что в эти минуты в Святогорье начались конкурсные показы I фестиваля анимации и литературы «Пушкин и…». Вход на них также свободный для всех желающих.