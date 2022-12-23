Культура

От Карелии до Южных Курил: в «Михайловское» пришло уже более пятисот конкурсных открыток

Более пятисот писем уже поступило на традиционный, ежегодный конкурс самодельных новогодних и Рождественских открыток «Герои сказок А.С. Пушкина поздравляют с Новым годом и Рождеством», который проводит Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское».

Фото: музей-заповедник «Михайловское»

Как рассказала корреспонденту Псковской Ленты Новостей член жюри конкурса, сотрудник «Музейной почты» Пушкинского заповедника Татьяна Романова, открытки в музей поступили из больших и малых городов России: из Пскова и Великих Лук, Москвы и Санкт-Петербурга, Самары, Челябинска, Иркутской области, Красноярского края и далее, далее, до Карелии на северо-западе и Южно-Курильского района Сахалинской области на юго-востоке страны. Традиционно активны жители республик в составе Российской Федерации: Марий-Эл, Татарстана, Удмуртии.

«Небывало большое число работ пришло к нам в этот раз из Донецкой и Луганской народных республик», — особо отметила Татьяна Романова.

Конкурс «Герои сказок А. С. Пушкина поздравляют с Новым годом и Рождеством» — праздничное соревнование художников-любителей и профессионалов. Оно всегда вызывает неподдельный интерес у гостей Пушкинского Заповедника, а также у посетителей официального сайта учреждения и его пабликов в социальных сетях.

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В «Михайловском» напомнили, что приём конкурсных работ ещё продолжается. Письма на адрес «Музейной почты» в деревне Бугрово, должны быть отправлены до 10 января 2023 года (дата по почтовому штемпелю). Лучшие открытки станут основой специальной выставки в зале «Музейной почты».

Подробнее о конкурсе «Герои сказок А.С. Пушкина поздравляют с Новым годом и Рождеством» можно узнать на официальном сайте музея-заповедника.