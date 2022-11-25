Культура

В «Михайловском» советуют начинать подготовку к новогоднему конкурсу

Государственный музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское» анонсирует традиционный, ежегодный конкурс самодельных новогодних и Рождественских открыток «Герои сказок А.С. Пушкина поздравляют с Новым годом и Рождеством».

Фото: музей-заповедник «Михайловское».

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, это праздничное соревнование художников-любителей и профессионалов всегда вызывает неподдельный интерес у гостей Пушкинского заповедника, а также у посетителей официального сайта учреждения и его пабликов в социальных сетях. Важно, что среди музейных корреспондентов очень много жителей небольших, часто значительно отдалённых от центра городов, посёлков и деревень, подчеркнули в заповеднике. Помимо россиян в конкурсе также постоянно участвуют жители ближнего и дальнего зарубежья. Так, в прошлом году международный статус «Героям сказок…» обеспечили открытки из Беларуси, Казахстана, Македонии, Украины, из Приднестровья и даже из столь географически далекой от Пушкинских Гор Японии.

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В «Михайловском» рассказали, что на конкурс принимаются работы, выполненные в любой технике (рисунок, аппликация, коллаж, проч.). При воплощении пушкинских сюжетов вполне допустимо и даже желательно так или иначе использовать мотивы, связанные с историческим, литературным прошлым и настоящим Святогорья, с его природными и архитектурными достопримечательностями, с народными промыслами. Особо отметят члены жюри и чувство юмора художника.

Письма с открытками должны быть отправлены в период с 10 декабря 2022 года до 10 января 2023 года (дата по почтовому штемпелю) по адресу Псковская область, Пушкиногорский район, деревня Бугрово, «Музейная почта». Лучшие открытки станут основой специальной выставки в зале «Музейной почты». Не исключено, что работы-победительницы будут использованы и в других временных и передвижных экспозициях, в прочих акциях, отметили в «Михайловском».

Подробнее о конкурсе «Герои сказок А.С. Пушкина поздравляют с Новым годом и Рождеством» можно узнать на официальном сайте музея-заповедника.