Культура

Две работы, связанные с музеем-заповедником «Михайловское», включены в планы-2023 Института развития Интернета

Сетевое издание Moviestart.Ru Общероссийской общественной организации «Союз кинематографистов РФ» со ссылкой на пресс-службу Института развития интернета сообщает сегодня о самых ожидаемых релизах года, работа над которыми в 2023 году начнётся или продолжится при поддержке ИРИ. Среди перечисленного — остросюжетный детектив «ГДР», сериал «Цербер», историческая картина «Плевако», экранизация одноименной повести Джамбулата Умарова «Абрек» и так далее. Есть в этом списке и историческая драма «Царская прививка», премьерный онлайн-показ которой планируется на медиаплатформе ВГТРК «Смотрим», а телепремьера — в эфире телеканала «Россия».

Актёр, депутат Псковского областного Собрания Алексей Севастьянов на съёмках фильма «Царская прививка» в «Пушкинской деревне».

На сегодня съёмки этого фильма с Ириной Пеговой в роли императрицы уже завершены. Напомним, однако, что часть материалов для него в сентябре прошлого года была отснята в Псковской области, на территории Государственного музея-заповедника «Михайловское».

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Есть в отчётах и планах ИРИ и ещё одно псковское имя. Пресс-служба организации отмечает, что в наступившем году будет продолжена работа над анимационным сериалом «Пушкин и… Михайловское». Как рассказали в Государственном Пушкинском заповеднике, впервые этот проект, ещё под названием «МультПушкин», был представлен широкой зрительской аудитории именно в Святогорье. Это случилось летом 2021 года в рамках празднования Дней Пушкинской поэзии и русской культуры, гостям которого показали «Пушкина и… Русалку» — анимационную ленту, созданную известным петербургским художником Игорем Шаймардановым.

Кадр из анимационной ленты Игоря Шаймарданова.

Позднее, в конце июля 2022, проект презентовали в рамках основного конкурса четвертого фестиваля веб-сериалов REALIST Web Series Weekend в Ярославле, а затем — уже в ноябре, снова в Пушкиногорье, в «Михайловском», в рамках I фестиваля Анимации и литературы «Пушкин и…»

Также среди проектов, которые продолжает курировать ИРИ, — комедия «Трепачи», исторический сериал «Александр I», приключенческий сериал для подростков «Любопытная Варвара», документальные проекты «Нефть» (об энергетической мировой политике) и «Дорогой Вилли» о ядерном кризисе конца 1960-х, документальный сериал «Каренина» по книге Павла Басинского, многое другое.

В числе прочего издание отмечает, что в 2022 году Институт развития интернета поддержал 776 проектов на сумму около 19 млрд рублей. А «Российская газета», сообщающая о «Деловом завтраке» ИРИ, который также состоялся сегодня, 18 января, уточняет, что бюджет поддержки фильмов и сериалов учреждения в 2023 году составил 20,7 млрд рублей.