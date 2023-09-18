Культура

Обеспыливание фресок провели в Спасо-Преображенском соборе Мирожского монастыря

Реставраторы Псковского музея-заповедника провели работы по удалению пылевого загрязнения с поверхности уникальной алтарной фрески «Служба Святых Отцов» из церкви Воскресении Христова в Довмонтове городе в притворе Спасо-Преображенского собора Мирожского монастыря 21 сентября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского музея-заповедника

«Подобная процедура является плановой и проводится с памятниками фресковой живописи на регулярной основе. В отдельных случаях дополнительные работы могут быть проведены в зависимости от необходимости или состояния фресок. Процесс может включать различные виды работ, например, обеспыливание, частичное укрепление участков фресок, которые находятся в критическом состоянии», – рассказала начальник отдела хранения монументальной живописи Псковского музея-заповедника Таисия Круглова.

Помимо обеспыливания, был осуществлен тщательный осмотр памятника с целью фиксирования его актуального состояния, а также комплекс работ по профилактическому укреплению проблемных участков композиции. Проведенные работы необходимы для сохранности уникальных фресок и исключения возможности утраты каких-либо элементов памятника.

Напомним, что фресковая композиция «Служба Святых Отцов» поступила в Псковский музей-заповедник из Государственного Эрмитажа. Она сохранила изображения ангелов в диаконских облачениях и Святых Отцов Церкви в крестчатых ризах, стоящих по сторонам от престола.