Культура

Выставка художественного оружия откроется в Пскове

Выставка художественного оружия XVIII–XX веков из собраний Владимиро-Суздальского и Псковского музеев-заповедников «Блеск стали» начнет работу с 14 октября в Поганкиных палатах в Пскове, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе учреждения.

В залах Поганкиных палат можно будет увидеть боевое, охотничье и парадное оружие и снаряжение XVIII – начала XX веков стран западной Европы и изделия лучших русских мастеров, оружие стран Востока, начиная с XVIII столетия, – предметы из собраний Владимиро-Суздальского и Псковского музеев-заповедников.

Гордостью владимирского музейного собрания являются образцы оружия XVIII-XIX веков, поступившие в 1920-1921 годы из дворянских усадеб В. С. Храповицкого, Трегубовых, Воронцовых-Дашковых, а также из Владимирской губернской Чрезвычайной комиссии.

К началу XX века во многих русских усадьбах имелось оружие, прежде всего, охотничье. По словам этнографа Забылина в дореволюционной России «охоту считали самой лучшей и полезной забавой. Она приучала к ловкости и быстроте движений, давала возможность привыкнуть к успешному управлению всякого рода оружием». Вполне обыденной вещью в помещичьих домах было и оружие боевое.

Посетители смогут познакомиться с искусством европейских и восточных мастеров-оружейников, с техниками художественной обработки металла и дерева, узнают о том, как устроен кремнёвый пистолет.