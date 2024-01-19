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Книжная выставка «Выстояли и победили!» открылась в Пскове

24.01.2024 20:40|ПсковКомментариев: 0

Книжная выставка «Выстояли и победили!» открылась в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы, в ее экспозиции более 60 изданий.

Центральное место на выставке занимают новейшие книги, поступившие в библиотеку на улице Конной в Пскове. В них истории жителей блокадного города рассказаны от первого лица.

Так, памяти товарищей - музейных работников, умерших в Ленинграде в 1941-1942 годах, посвятил свои «Воспоминания о блокаде» Владислав Глинка. Писатель и историк, много лет проработавший в Государственном Эрмитаже, пережил блокаду. В повествовании о первой блокадной зиме основными действующими лицами выступают два слоя людей. Один из этих слоев - гибнущий. Другой, напротив, необыкновенно живучий.

Дневник памяти «Как мы выжили» Дмитрия Лихачева, человека, чье имя известно во всем мире, - это его воспоминания разных лет, в том числе и о жизни ленинградцев в период блокады города.

«Записки блокадного человека» выдающегося русского писателя и литературоведа Лидии Гинзбург также представлены на выставке. Ее произведение представляет собой одно из ценных свидетельств пограничного опыта человека, оказавшегося в блокадном городе.

Выставка будет работать до 28 января в Пскове по адресу: улица Конная, дом 6.

Теги: #библиотека #выставка
Источник: Псковская Лента Новостей
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