Культура

В библиотеки псковских сел передали еще 150 книг в рамках акции

Еще 150 книг передали для жителей села участники акции «Книги – в сельские библиотеки». Большая часть изданий пополнила фонды библиотеки в деревне Сутоки Себежского района: житель поселка Идрица Игорь подарил 70 книг. Об этом депутат Государственной Думы от Псковской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский сообщил в своем Telegram-канале.

Фото: Александр Козловский / Telegram

В Великих Луках к акции присоединились поэт, член Союза писателей России Светлана Размыслович и общественный советник главы города Надежда Мишко.

Александр Козловский напомнил, что поддержать акцию и помочь сельским библиотекам можно до 30 июня.

На данный момент есть запрос от библиотек 10 районов Псковской области. Нужна литература для студентов, школьников и детей младшего возраста, детские журналы, книги для внеклассного чтения, литература для взрослой аудитории.

В районах издания можно передать кураторам фонда «Земляки», их телефоны указаны здесь.

В Пскове и Великих Луках пункты сбора мы организовали на базе общественных приемных «Единой России»: