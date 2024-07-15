Культура

Концерт органно-вокальной музыки с участием петербуржских музыкантов пройдет в Пскове

Концерт органно-вокальной музыки из цикла «Ангельский голос и орган» состоится в храме Пресвятой Троицы Римско-католической церкви в Пскове 10 августа в 16.00. Об этом Псковской Ленты Новостей сообщил настоятель прихода священник Сергей Альхименок.

Фотоматериалы предоставили организаторы концерта

В концерте примут участие петербуржская органистка Лилия Кузнецова и учащийся Хорового училища имени М. И. Глинки Матвей Семёнов. Лилия Кузнецова — выпускница Российской академии музыки имени Гнесиных (Москва), преподаватель по классу «Орган» в Санкт-Петербургском музыкальном училище имени Н. А. Римского-Корсакова.

В программе концерта «Ангельский голос и орган» прозвучат лучшие музыкальные произведения XVI-XX веков: Джироламо Фрескобальди, Джулио Каччини, Иоганна Себастьяна Баха, Георга Кристиана Шемелли, Вольфганга Амадея Моцарта, Сезара Франка и других классиков. Прозвучит как соло, так и дуэт с хрустальным «ангельским» дискантом.

Гости смогут посетить концерт по пригласительным. Храм открывается за 45 минут до начала мероприятия. Посещение рекомендовано для всех категорий зрителей старше 10 лет. Продолжительность концерта 70 минут, без антракта.

Информацию можно уточнить по телефонам: (8112) 62-13-50, +7 (911) 968-63-32 и +7 (911) 209-59-53.